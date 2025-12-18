كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الموجة الحالية من الإصابات التنفسية التي تجتاح البيوت ليست ناتجة عن سلالات جديدة من فيروس "كورونا" كما يعتقد البعض، بل هي إصابات بفيروس الإنفلونزا الموسمية من نوع H1N1، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس يظهر بشكل عنيف هذا العام ويسبب أعراضًا مجهدة تستدعي الحذر، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وقال "شعبان"، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن الدور الحالي يتميز بطول مدته وعدم استجابته السريعة للمسكنات التقليدية أو مضادات الالتهاب، حيث يعاني المصابون من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وتكسير حاد في العظام، ورشح، وعطس، بالإضافة إلى أعراض هضمية مثل القيء وآلام البطن وفقدان الشهية، وهو ما يجعله دورًا "عنيفًا" رغم كونه غير خطير على الأصحاء.

وأوضح أن الفيروسات المنتشرة حاليًا هي "متحورات من الإنفلونزا" وليست من "كوفيد-19"، مبينا أن فيروس الإنفلونزا قديم ومتجدد، وأن الفرق بين نزلة البرد العادية والإنفلونزا الحالية يكمن في شدة الأعراض التي قد تصل إلى نهجان وخفقان في القلب وتعب عام يستمر لعدة أيام.

وتابع "شعبان" حديثه، بمناشدة الفئات المستهدفة بضرورة التوجه لمراكز المصل واللقاح للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أن اللقاح ضرورة قصوى لكبار السن، ومرضى السكر، والمصابين بأمراض القلب المزمنة، ومن يعانون من ضعف المناعة، وذلك لتقليل حدة الأعراض وتجنب الدخول في نوبات مرضية شديدة.

وأشار إلى أن التزام الراحة التامة وتلقي التطعيم يمثلان حائط الصد الأول أمام هذا الفيروس الذي "يعيد الإنسان إلى حجمه الطبيعي" ويذكره بضعفه أمام هذه الكائنات الدقيقة، لافتًا إلى أن الدولة توفر هذه اللقاحات بأسعار رمزية ومحدثة باستمرار لمواجهة التغيرات الجينية للفيروس.