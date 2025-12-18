ترمب: فنزويلا أخذت نفطنا بشكل غير قانوني وسنستعيده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فنزويلا أخذت نفط الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وسنستعيده.

وأكد ترامب، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح لأحد بخرق الحصار المفروض على فنزويلا، قائلاً:"فنزويلا أخذت نفطنا ونريد استعادته بعد أن طردت شركاتنا".

وأفادت وكالة "بلومبرج"، أن مستودعات النفط في فنزويلا تقترب من الوصول إلى طاقتها القصوى بعد القيود الأمريكية على تصديره.

ونقل موقع بوليتيكو عن مصادر أمريكية، أن إدارة ترامب بحثت مع شركات النفط الأمريكية إذا كانت لها رغبة بالعودة لفنزويلا بعد رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكدت المصادر، أن شركات النفط الأمريكية أعربت لإدارة ترامب عن عدم رغبتها بالعودة إلى فنزويلا بعد رحيل مادورو.

ومن جانبه، حذر الرئيس الفنزويلي في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تداعيات تهديدات واشنطن على السلم الإقليمي.

في بيان للرئاسة الفنزويلية اليوم الأربعاء، أدان الرئيس مادورو تصريحات ترامب التي اعتبر فيها نفط البلاد وثرواتها ملكا للولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الفنزويلي أن تصريحات تصريحات ترامب ذات طابع استعماري وتشكل تهديدا مباشرا لسيادة بلاده.