ما بين القهوة والشاي.. دراسة تكشف تأثير المشروبات على عظام النساء

كشفت دراسة علمية طويلة الأمد أن العادات اليومية في تناول المشروبات، مثل القهوة والشاي، قد يكون لها تأثير غير مباشر على صحة العظام لدى النساء الأكبر سنا، في ظل تزايد معدلات الإصابة بهشاشة العظام عالميا.

واعتمد الباحثون من جامعة فليندرز بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nutrients، والتي تابعت قرابة 10 آلاف امرأة تبلغ أعمارهن 65 عاما فأكثر على مدار 10 سنوات، على بيانات دراسة كسور هشاشة العظام، حيث جرى رصد استهلاك المشاركات للقهوة والشاي، إلى جانب قياس التغيرات في كثافة المعادن في العظام، خاصة في منطقتي الورك وعنق عظم الفخذ، المرتبطتين بشكل مباشر بخطر الكسور.

الشاي يمنح أفضلية طفيفة

أظهرت النتائج أن النساء اللواتي اعتدن شرب الشاي تمتعن بكثافة عظمية أعلى قليلا في منطقة الورك مقارنة بغيرهن، وهو فرق طفيف لكنه ذو دلالة إحصائية، وقد ينعكس إيجابا على مستوى الصحة العامة.

القهوة.. الاعتدال هو الفيصل

ولم تظهر الدراسة تأثيرا سلبيا لشرب القهوة باعتدال، بمعدل كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا، على صحة العظام. إلا أن استهلاك أكثر من خمسة أكواب يوميًا ارتبط بانخفاض كثافة العظام، خاصة لدى النساء اللواتي لديهن استهلاك مرتفع للكحول.

وأرجع الباحثون الفائدة المحتملة للشاي إلى احتوائه على مركبات الكاتيكينات، التي قد تعزز تكوين العظام وتقلل من تحللها، في حين قد يؤثر الكافيين في القهوة على امتصاص الكالسيوم، وهي تأثيرات يمكن تقليلها بإضافة الحليب.

ماذا تعني النتائج عمليا؟

خلصت الدراسة إلى أن شرب الشاي يوميا قد يكون خطوة بسيطة لدعم صحة العظام مع التقدم في العمر، بينما يُنصح بعدم الإفراط في استهلاك القهوة.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تستدعي تغييرات جذرية في نمط الحياة، لكنها تضيف عاملًا مساعدًا بجانب الكالسيوم وفيتامين د للحفاظ على عظام أقوى.