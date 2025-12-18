وزير الاتصالات يكشف خطة التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحفاظ على مكانة مصر الرائدة عالمياً وإقليمياً في قطاع المعلوماتية يفرض علينا مواكبة أحدث الطفرات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة الكمية، وتقنيات الجيلين الخامس والسادس، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء.

وأضاف الوزير، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل عبر برنامج "من مصر" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوزارة تضع تدريب الكوادر الشابة على رأس أولوياتها؛ لتمكينهم من احتراف هذه التقنيات المتقدمة واستخدامها كأدوات أساسية لتحقيق تنمية حقيقية وملموسة داخل المجتمع المصري.

وأشار طلعت إلى المستهدفات الاقتصادية الطموحة لعام 2026، موضحاً أن القطاع يسعى لزيادة الصادرات الرقمية التي سجلت 7.4 مليار دولار مؤخراً.

كما كشف عن خطة لمضاعفة صادرات "التعهيد" لتصل إلى 4.8 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار المحققة في السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال جذب استثمارات عالمية جديدة وتوسيع مراكز الخدمات الدولية في مصر.

وذكر وزير الاتصالات أن "مصر الرقمية" تولي اهتماماً فائقاً بالشق الخدمي، الذي يرتكز على أتمتة كافة المعاملات الحكومية وميكنة إجراءات الدولة، بما يضمن وصول الاستحقاقات للمواطنين بآلية رقمية متطورة تلغي البيروقراطية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن التسهيلات الرقمية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ومن أبرزها إلغاء تقديم "شهادة براءة الذمة" الورقية عند تجديد تراخيص المركبات بالتنسيق مع الداخلية والنيابة العامة. وتابع أن العمل جارٍ حالياً لإطلاق "البطاقة الرقمية" التي ستسمح للمواطن بالتحقق من هويته عن بُعد، مما يسهل الحصول على الخدمات الحكومية من أي مكان بكل يسر وأمان.