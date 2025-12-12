"ضربوني وهددوني".. الداخلية تكشف كذب استغاثة عاطل بالزقازيق

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرضه للسب والضرب والتهديد من قبل آخرين.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، تقدم عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ببلاغ يفيد تعرضه للتعدي من قِبل شقيق زوجته وشقيقته وزوجها، جميعهم مقيمون بذات الدائرة، بسبب خلافات أسرية.

وأوضح الشاكي أن المعتدين قاموا بممارسة أعمال بلطجة وتهديده بالخطف والاعتداء، إلا أن التحقيقات ومناقشة الأطراف تبين عدم صحة ما ورد بالبلاغ، حيث نفى المشكو في حقهم كل ما نسب إليهم، مؤكدين أن الشاكي شهر بهم عبر مواقع التواصل لإجبار زوجته على التنازل عن حكم قضائي صادر لصالحها ضده.

وعند مواجهته بما أسفر عنه الفحص من عدم صحة ادعاءاته، أقر الشاكي بأن بلاغه كان كاذبًا، وعلل ذلك برغبته في لفت انتباه المسئولين لمشكلته الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشاكي