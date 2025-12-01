إعلان

11 مصابا في حادث تصادم مروع بطريق كفر شكر الجديد

كتب : مصراوي

06:41 م 01/12/2025
    11 مصابا في تصادم عدة سيارات بطريق كفر شكر الجديد
أصيب 11 شخصا في حادث تصادم جماعي بطريق كفر شكر الجديد نطاق محافظة القليوبية اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق البر الشرقي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدة سيارات اتجاه بنها، مما أسفر عن سقوط 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى بنها الجاميع للعلاج.

ودفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع حطام الحادث من نهر الطريق وتسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حادث تصادم جماعي القليوبية كفر شكر البر الشرقي المرور

