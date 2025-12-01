أصيب 11 شخصا في حادث تصادم جماعي بطريق كفر شكر الجديد نطاق محافظة القليوبية اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق البر الشرقي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدة سيارات اتجاه بنها، مما أسفر عن سقوط 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى بنها الجاميع للعلاج.

ودفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع حطام الحادث من نهر الطريق وتسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها.