كتب- أحمد عادل:

تصوير- أحمد مسعد

أوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أحد المرشحين في دائرة قسم مطروح تقدم بطلب للتنازل عن الترشح بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على قبول الطلب رغم فوات الميعاد.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر الهيئة، أن من حق أي مرشح التنازل في أي وقت وفقًا لرغبته، لكن في هذه الحالة كانت أوراق الاقتراع قد طُبعت بالفعل قبل تقديم طلب التنازل، وبالتالي لم يُحذف اسم المرشح من بطاقات الاقتراع الخاصة بدائرته.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة أن القانون نظم التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث سيتم لصق إعلان رسمي داخل اللجنة الخاصة بالمرشح لإخطار الناخبين بتنازله، مع التأكيد على أن أي أصوات يحصل عليها لن تُعتد بها، ويُعامل كأنه غير مرشح نهائيًا.

وتنطلق غدًا الإثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025 بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين، وعددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة في المرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي والقوائم في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتضم المحافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.