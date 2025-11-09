الوطنية للانتخابات: نتوقع إقبالًا أكبر في اليوم الثاني لانتخابات النواب

تصوير- أحمد مسعد

أشاد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالإقبال الكبير من الناخبين المصريين على الإدلاء بأصواتهم في السفارة المصرية بدولة الكويت، والذي استمر حتى الرابعة فجر اليوم، نظرًا للإقبال الكثيف الذي شهدته اللجان هناك.

وقال بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن التجهيزات النهائية ومتابعة سير عملية التصويت بالخارج، إن الإقبال الواسع من أبناء الجالية المصرية يعكس وعي الناخبين وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وأشاد المدير التنفيذي للهيئة بمتابعة المرشحين ومندوبيهم لعملية التصويت في الخارج وخاصة في دولة الكويت، مؤكدًا أن حملات التوعية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات أثمرت عن تجاوب كبير من المواطنين وارتفاع معدلات المشاركة.

وتنطلق غدًا الإثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025 بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين، وعددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة في المرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي والقوائم في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتضم المحافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.