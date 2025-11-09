إعلان

ضبط 21 طن دقيق في حملات التموين ضد التلاعب بأسعار الخبز

كتب : علاء عمران

12:08 م 09/11/2025

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يقرب من 21 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

اقرأ أيضا:

