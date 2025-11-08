تأجيل محاكمة 117 متهماً في قضية "الخلية الإعلامية" لـ11 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 117 متهماً في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلامياً بقضية "الخلية الإعلامية"، لجلسة 11 يناير المقبل لسماع الشهود.

وأسندت النيابة العامة إلى بعض المتهمين اتهامات بتولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت إلى آخرين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة ونقل أموال ومعلومات لصالح الجماعة الإرهابية مع علمهم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

