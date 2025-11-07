كتب- صابر المحلاوي:

خلاف عابر لم تتجاوز قيمته 50 جنيهًا، لكنه كان كافيًا ليشعل كارثة داخل أسرة في حلوان؛ شاب يقتل شقيقه الأصغر داخل منزل العائلة بمنطقة الحكر بالتبين البحري، في واقعة أثارت صدمة بين الأهالي.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم عمرو صلاح، 48 عامًا، كان قد خرج من السجن منذ نحو عام ونصف بعد قضائه عقوبة في قضية مخدرات، وعاد للإقامة مع أسرته. وخلال مساء أمس، نشب خلاف بينه وبين شقيقه الأصغر محمد، 36 عامًا، تطور إلى مشادة كلامية، قبل أن يتحول إلى اعتداء عنيف استخدم خلاله المتهم أداة صلبة، مما أسفر عن وفاة المجني عليه في الحال.

وعقب ارتكاب الواقعة، حاول المتهم الهرب باستخدام توك توك مملوك له، إلا أن قوات الأمن تمكنت من تتبعه وضبطه قبل مغادرة المنطقة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة التبين.

وأفاد عدد من جيران الأسرة أن العلاقة بين الشقيقين كانت تبدو طبيعية، ولم تشهد خلافات سابقة تُذكر، وقال أحد الشهود: "الموضوع كله كان على 50 جنيه.. الخناقة سخنت فجأة، ومحدش كان مصدق اللي حصل".

أمرت النيابة العامة بنقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث بإعداد تحريات تفصيلية حول خلفيات الواقعة، والاستماع لأقوال أفراد الأسرة والجيران.

وتواصل النيابة العامة التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للمحاكمة.