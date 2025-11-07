إعلان

الأمن يفحص فيديو تحرش سائح بفتاة في وسط الشارع

كتب : أحمد عادل

12:10 ص 07/11/2025
تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد السائحين أثناء تحرشه بفتاة في وضح النهار أحد الشوارع.

ورصد الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمنطقة، قيام السائح بتتبع الفتاة والتحرش بها أثناء سيرها في الشارع، ما أثار خوفها وفزعها ودفعها للإسراع في الابتعاد عنه.

وقالت القائمة على النشر إن السائح بدا في حالة غير متزنة ويبدو في أنه كان حالة سكر شديدة، ومتعاطي للمواد المخدرة.

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص الواقعة وملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

