شهدت منطقة حلوان جريمة مأساوية راح ضحيتها الحاج "علي أبو رجيلة" مالك أشهر محل كشري بالمدينة، على يد أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بعد أن أنهال على رأسه بعدة ضربات بأداة حادة على إثر خلافات قديمة بينهما منذ عام 2009.



وقبل تنفيذ الجريمة بساعات خرج المتهم في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" دون إظهار وجهه وأطلق تهديدات للمجني عليه بالقتل، بسبب خلافات سابقة بينهما صدر فيها حكم قضائي ضده.



وقال المتهم "أحمد حلمي" في البث المباشر: "أيه يا علي يا أبو رجيلة لو أنت نسيت أنا منستش، بيت أبو رجيلة بتوع الكشري في حلوان كنا متخانقين معاهم في 2009، وعملولي قواضي وسرقوا القسيمة بتاع مراتي وبهدلونا" -على حسب قوله-.



وتابع: "مش هطول عليكم أنا هقتل علي أبو رجيلة علشان عايزين يحبسوا أمي، معندناش حريم تتحبس يا علي، يا ريتك كنت عايز تحبسني أنا عادي مكنتش هقتلك، أنا مضحي بالدنيا كلها".



وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح جريمة مقتل مالك محلات كشري أبو رجلية بحلوان، على يد مسجل خطر بأداة حادة بسبب خلافات قديمة بينهما.



كما أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات رجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بقتل صاحب محل كشرى بمنطقة حلوان، بعدما تعدى عليه إثر خلاف قديمة بين الطرفين.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة نتج عنها وفاة صاحب محلات كشري "أبو رجيلة" في حلوان.



على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين من خلال الفحص قيام شخص بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلافات سابقة.



ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة بعد ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



