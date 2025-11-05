بث فيديوهات للدجل.. القبض على نصاب العلاج الروحاني بالسيدة زينب

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الشعوذة والدجل ونشرها لتحقيق أرباح مالية وزيادة نسب المشاهدات.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتفان محمولان تبين احتواؤهما على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل. وبمواجهته أقر المتهم بممارسته النشاط المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.