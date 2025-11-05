ضبط 19 طن دقيق في حملات الداخلية لضبط الأسواق والخبز المدعم

كتب– علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية موسعة أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وتمكنت الحملات من ضبط أكثر من 19 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل تداوله بالأسواق بطرق غير مشروعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

