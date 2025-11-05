كتب– أحمد عادل:

استمعت محكمة الطفل لمرافعة المحامي ربيع الخلايلي، دفاع الطفلة "كارما" المجني عليها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة طالبات مدرسة التجمع".

وطالب "الخلايلي" بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات الثلاث، مؤكدًا أن الواقعة لم تكن مشاجرة عابرة، بل اعتداء ممنهج من ثلاث طالبات أكبر من موكلته سنًا.

وأضاف دفاع المجني عليها أن الاعتداء تسبب في إصابة "كارما" بعاهة مستديمة في الأنف، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي، مشيرًا إلى أنها ما زالت تعاني من اضطرابات نفسية وعزلة اجتماعية نتيجة الحادث.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت الطالبات المتهمات بالتعدي على الطالبة "كارما" داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس إلى محكمة الطفل، لاتهامهن بالتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي أكد إصابة المجني عليها بإصابات بالغة في الأنف نتج عنها عاهة مستديمة، فيما كانت قد قدمت مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء عليها داخل فناء المدرسة.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالبات الثلاث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بعد تداول مقاطع مصورة تُظهر الواقعة، بينما أشار التقرير الطبي إلى إصابتها بكسر في عظام الأنف وحاجتها للراحة لمدة أسبوعين.