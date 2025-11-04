سقوط "راقصة السوشيال" في الإسكندرية

في محاولة للبحث عن شهرة سريعة، تحولت مقاطع الرقص إلى طريق يقود نحو النهاية المجهولة. مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت الأنظار ليس فقط بمشاهدها، بل بما تحمله من تجاوزٍ واضح للآداب العامة والقيم المجتمعية.

الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشاط صانعة محتوى قامت بنشر فيديوهات تتضمن رقصات خادشة للحياء بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة التي تبين أن لها معلومات جنائية في أثناء تواجدها في دائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وخلال التفتيش، عثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على مقاطع ودلائل رقمية تثبت ممارستها لهذا النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بأنها صورت ونشرت تلك المقاطع عمدا؛ لزيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء المحتوى المثير للجدل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.