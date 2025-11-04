إعلان

سقوط "راقصة السوشيال" في الإسكندرية

كتب : مصراوي

09:22 م 04/11/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في محاولة للبحث عن شهرة سريعة، تحولت مقاطع الرقص إلى طريق يقود نحو النهاية المجهولة. مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت الأنظار ليس فقط بمشاهدها، بل بما تحمله من تجاوزٍ واضح للآداب العامة والقيم المجتمعية.

الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشاط صانعة محتوى قامت بنشر فيديوهات تتضمن رقصات خادشة للحياء بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة التي تبين أن لها معلومات جنائية في أثناء تواجدها في دائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وخلال التفتيش، عثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على مقاطع ودلائل رقمية تثبت ممارستها لهذا النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بأنها صورت ونشرت تلك المقاطع عمدا؛ لزيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء المحتوى المثير للجدل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلوجر راقصة سوشيال رقص مثير فيديوهات الإسكندرية مباحث الآداب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم