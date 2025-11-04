تحرير 114 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي بقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن تحرير 114 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة.

