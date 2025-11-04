كارثة داخل مدرسة بالصف.. انهيار خزان صرف يصيب 13 طالبة

كتب- محمد شعبان:

يوم دراسي عادي تحول في لحظات إلى فوضى وذعر داخل مدرسة حسين عوض الثانوية للبنات بمدينة الصف جنوب الجيزة، بعدما انهار خزان صرف صحي داخل فناء المدرسة، ليسقط معه 13 طالبة في مشهد مأساوي أصاب الجميع بالهلع.

بدأت الواقعة بأصوات مرتفعة وصراخ مفاجئ هز أركان المدرسة، حين فوجئ عدد من الطالبات بانهيار أرضية بالقرب من دورة المياه، لتتسع الفتحة في لحظات وتبتلع من وقف فوقها.

هرعت زميلاتهن والمعلمات لإنقاذهن وسط حالة من الفوضى، بينما تصاعدت روائح الصرف والنحيب في المكان.

تم إخطار قوات الحماية المدنية والإسعاف التي هرعت إلى الموقع، وتمكنت من انتشال الطالبات وإسعافهن ميدانيا قبل نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين إصابتهن بحالات إغماء وكدمات متفرقة نتيجة السقوط والاختناق بالأبخرة المنبعثة من الخزان.

على الفور، انتقل مسؤولو الإدارة التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى المدرسة لمتابعة الموقف والاطمئنان على المصابات، فيما تم إخلاء المنطقة المحيطة بالخزان المنهار حفاظا على سلامة باقي الطالبات.

وأثار الحادث حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور الذين طالبوا بسرعة محاسبة المسؤولين عن الإهمال، مؤكدين أن ما حدث كان يمكن أن ينتهي بكارثة أكبر لولا تدخل المعلمين وسرعة استجابة فرق الإنقاذ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، بينما وجهت مديرية التعليم بالجيزة بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص البنية التحتية للمدرسة وجميع المنشآت المجاورة للتأكد من سلامتها.

وهكذا، تحول صباح مدرسي هادئ إلى يوم رعب لا ينسى في ذاكرة الطالبات، بعدما كشفت حفرة صغيرة عن حجم إهمال كبير كان ينتظر لحظة الانفجار.