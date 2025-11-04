ضبط عنصر إجرامي غسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على أمواله وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرّت الأجهزة الأمنية إجمالي قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

