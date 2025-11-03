إعلان

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بعد نفق حازم حسن

كتب : محمد شعبان

04:49 م 03/11/2025

كتب- محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث وانقلاب سيارة وسقوط مصابين بعد نفق حازم حسن.

انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة في اتجاه المحور، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وسحجات متفرقة.

نُقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج، فيما قامت إدارة المرور بإزالة حطام الحادث لتسهيل حركة المركبات.

حازم حسن سيارة سوزوكي الخدمات المرورية

