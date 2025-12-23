شجار في المقطم.. سايس يعتدي على مواطن رفض دفع الإتاوة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام منادي سيارات بالاعتداء عليه بالسب، لرفضه دفع مبلغ مالي نظير انتظار سيارته بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه منادي سيارات بدون ترخيص، مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.