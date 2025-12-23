إعلان

الداخلية تكشف حقيقة تهديد والد ضابط شرطة لمواطن بسبب الانتخابات

كتب : علاء عمران

02:59 م 23/12/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتلقيه تهديدات من مالك مكتب استيراد وتصدير لكونه والد أحد ضباط الشرطة بكفر الشيخ.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس)، وبسؤاله أقر بوجود خلافات بينه وبين المشكو في حقه (مقيم بذات الدائرة) حول دعمهم لاثنين من مرشحي مجلس النواب، وأكد أنه لم يتلق أي تهديد من المشكو في حقه، وأن ادعاءه كان على غير الحقيقة نكاية به.

وبسؤال المشكو في حقه، أيد ما سبق، واتهم الشاكي بالإساءة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه لادعائه الكاذب.

مجلس النواب ضابط شرطة لمواطن مواقع التواصل الاجتماعي ضابط شرطة

