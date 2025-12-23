دفاع سارة خليفة يطالب ببراءتها في قضية "المخدرات الكبرى"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة دفاع المنتجة سارة خليفة، المتهمة مع آخرين بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".

وطالب المحامي محمد الجندي، دفاع سارة خليفة، ببراءة موكلته، تأسيسًا على الدفع الأول ببطلان إجراءات المحاكمة، للإخلال الجسيم بحق الدفاع.

كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية، وعدم جواز نظرها، لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل كل من عماد ناجح حسن، ومصطفى ناجح حسن، وخالد ناجح حسن.

وأشار الدفاع إلى أن سبب الدفع الأول يرجع إلى الإخلال بحق الدفاع، لعدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية التي سبق إبداؤها، وعدم التحقيق فيها على النحو الكافي.

