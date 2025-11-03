استأجرا سيارة وهربا بها.. ضبط شخصين وراء واقعة نصب بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب معرض لتأجير السيارات من قيام أحد الأشخاص باستئجار سيارة وعدم إعادتها في الموعد المتفق عليه بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2025، تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من مالك معرض تأجير سيارات، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من شخصين حضرا إلى المعرض واستأجرا سيارة ثم استوليا عليها وأغلقا هواتفهما المحمولة.

وجرى تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى أحد الأشخاص.

وباستدعاء الأخير، أقر بعلمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

