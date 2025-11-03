إعلان

حكم نهائي ضد ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في قضية السب | تفاصيل

كتب : أحمد عادل

12:55 م 03/11/2025

ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

وكانت محكمة استئناف الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بقبول استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي، وفي الموضوع ألغت عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة المالية ذاتها، كما أيدت تغريم الإعلامية ميار الببلاوي المبلغ نفسه في القضية المتبادلة بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بين الطرفين، بعدما علّق الشيخ محمد أبو بكر على تصريحات للإعلامية ميار الببلاوي تحدثت فيها عن تطليقها من زوجها 11 مرة وعودتها له دون محلل، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبادل الطرفان الاتهامات والردود عبر حساباتهما الشخصية على موقع "فيسبوك"، قبل أن يتطور الأمر إلى بلاغات متبادلة بالسب والقذف أمام النيابة العامة، التي أحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة النقض ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر قضية السب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير