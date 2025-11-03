رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

وكانت محكمة استئناف الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بقبول استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي، وفي الموضوع ألغت عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة المالية ذاتها، كما أيدت تغريم الإعلامية ميار الببلاوي المبلغ نفسه في القضية المتبادلة بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بين الطرفين، بعدما علّق الشيخ محمد أبو بكر على تصريحات للإعلامية ميار الببلاوي تحدثت فيها عن تطليقها من زوجها 11 مرة وعودتها له دون محلل، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبادل الطرفان الاتهامات والردود عبر حساباتهما الشخصية على موقع "فيسبوك"، قبل أن يتطور الأمر إلى بلاغات متبادلة بالسب والقذف أمام النيابة العامة، التي أحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في القضية.