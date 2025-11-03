كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين وسيدة بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب العامة عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد تلقت معلومات تفيد بقيام المتهمين الثلاثة بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيلها مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مع راغبي المتعة، باستخدام تطبيق إلكتروني مخصص للتواصل مع العملاء.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وكشفت أن المتهمين استخدموا التطبيق في الإعلان عن نشاطهم غير المشروع واستقطاب راغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها مسبقًا.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة داخل محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهم أقروا باحترافهم تسهيل وممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر التطبيق الهاتفي، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتفريغ هواتفهم المحمولة وفحصها، وحبسهم على ذمة التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة وحماية القيم الأخلاقية للمجتمع.

