محاكمة "أوتاكا" بتهمة الاتجار في العملات الرقمية اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

02:00 ص 24/12/2025

هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة البلوجر محمد أوتاكا، المتهم بالتورط في قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الرقمية.

ويواجه البلوجر أوتاكا، اتهامات بالاتجار في العملات الرقمية بشكل غير قانوني، وهو ما يُعد خرقًا للقوانين المتعلقة بتداول العملات المشفرة في مصر.

كما يواجه “أوتاكا” تهمًا أخرى تتعلق بعرض مقاطع خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتضمن هذه المقاطع مشاهد مخلة بالحياء العام، وهو ما يُعد تعديًا على القيم الأسرية والمجتمعية في مصر.

وكانت بلاغات قد وردت لجهات التحقيق، تتهم كلًا من هدير عبد الرازق وطليقها، المعروف باسم محمد أوتاكا، بالتعدي على القيم الأسرية المصرية، من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشًا للحياء العام.

محمد أوتاكا العملات الرقمية

