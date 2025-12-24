موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا والقناة الناقلة

بالشراكة.. من هو نيكولاس جاكسون متصدر هدافين كأس أمم أفريقيا حتى الآن؟

الكثير من عشاق الكرة المصرية والأفريقية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

القناة الناقلة مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

تبث المباراة على شاشة قناة بي إن سبورت ماكس 1.

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.