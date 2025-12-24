مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

جميع المباريات

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا والقناة الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

02:06 ص 24/12/2025
الكثير من عشاق الكرة المصرية والأفريقية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

القناة الناقلة مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

تبث المباراة على شاشة قناة بي إن سبورت ماكس 1.

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

