خنقها ودفنها خوفا من الفضيحة.. حكاية جريمة الذئب والطفلة في الصف

في إحدى قرى مركز الصف جنوب الجيزة، اختفت طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها، لتبدأ ساعات من القلق والخوف داخل أسرتها، التي لم يخطر ببالها أن النهاية ستكون بهذا القدر من القسوة.

خرجت الطفلة تلهو أمام المنزل، سيناريو يومي معتاد للصغيرة تبدلت أحداثه ذلك اليوم المشؤوم. مع غروب الشمس اكتشفت أسرتها تغيبها فبحثت عنها في الشوارع والحقول والمنازل المجاورة، وسألوا الجيران والأقارب، لكن دون أثر. ومع مرور الوقت، تحول القلق إلى فزع، فتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة وجه بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب، وبمشاركة ضباط مباحث مركز الصف. بدأ الفريق عمله بتتبع خط سير الطفلة، وفحص آخر مكان شوهدت فيه، ومراجعة تحركات المحيطين بها.

الخيوط الأولى قادت إلى دائرة الأقارب. ومع تضييق نطاق الاشتباه، تكشفت الحقيقة الصادمة. أحد أقارب الطفلة، يبلغ من العمر 16 عامًا، كان آخر من شوهدت معه. وبمواجهته بالتحريات، انهارت مقاومته، واعترف بجريمة لا يحتملها عقل.

اعترف المتهم بأنه استدرج الطفلة إلى مكان بعيد عن أعين الأسرة، وحاول التعدي عليها، إلا أن الطفلة صرخت، فدب الخوف في قلبه، خشية انكشاف أمره. في لحظة رعب وجبن، أطبق بيديه على عنقها، حتى فارقت الحياة.

لم يتوقف المشهد عند هذا الحد. بعد أن تأكد من موتها، حفر حفرة ودفن جسد الطفلة الصغيرة، محاولًا إخفاء جريمته، وكأن الأرض يمكن أن تمحو فعلته.

بتقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث الصف ومعاونه الرائد باسم هنداوي من ضبط المتهم، وباصطحابه إلى موقع الجريمة، أرشد عن مكان دفن الجثة، وعثرت قوات الأمن على جسد الطفلة، لتتحول القرية إلى ساحة حزن وصمت ثقيل، وتنهار الأسرة أمام المشهد الذي لم تتخيله يومًا.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، بينما خيمت الصدمة على أهالي القرية، في جريمة أعادت للأذهان أبشع صور الخيانة، حين يأتي الخطر من أقرب الناس.