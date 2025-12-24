قبل مباراة اليوم.. من هو يان ديوماندي نجم كوت ديفوار؟

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره بوتسوانا بنتيجة ثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل السنغالي نيكولاس جاكسون أول هدفين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في الدقيقة 40 و 58 من عمر المباراة.

كما أحرز محمد إلياس العاشوري لاعب منتخب تونس هدفين أيضًا. ليتصدر مع جاكسون قائمة الهدافين حتى الآن.

من هو نيكولاس جاكسون متصدر هدافين كأس أمم أفريقيا حتى الآن؟

ولد نيكولاس جاكسون، البالغ من العمر 24 عاما، في مدينة بانجول بدولة غامبيا، ولكنه صاحب أصول سنغالية، حيث شارك مع منتخب السنغال في 26 مباراة دولية، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف.

يشغل نيكولاس جاكسون مركز المهاجم الصريح، ويتميز بمهاراته الفنية وسرعته، ويبلغ طوله 187 سم.

بدأ نيكولاس جاكسون مسيرته الكروية في الدوري السنغالي، وفي عام 2019، انتقل إلى نادي فياريال تحت 19 عام، ليصعد إلى فريق "فياريال ب" في الدرجة الثالثة عام 2020، وانتقل على سبيل الإعارة إلى نادي ديبورتيفو ميرانديس في الدرجة الثانية الإسباني، حيث استمرت إعارته حتى عام 2021، قبل أن يعود مجددا إلى صفوف فياريال ب، وانتقل في عام 2022 إلى صفوف الفريق الأول لفياريال، وانتقل في عام 2023 إلى صفوف فريق تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق بايرن ميونخ عام 2025.

وخاض نيكولاس جاكسون مع بايرن ميونخ حتى الآن 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.