كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

جميع المباريات

وليد حسن لمصراوي: حسام حسن أثر سلبيا على إمام عاشور لهذا السبب

كتب ـ محمد الميموني:

02:40 ص 24/12/2025
    زوجة إمام عاشور.
    إمام عاشور (1)
    إمام عاشور (2)
    إمام عاشور
    إمام عاشور (1)
    إمام عاشور (2)
    إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد (1)
    إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد (10)
    إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد (6)
    إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد (4)
    إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد (7)

تساءل وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي عن تبديل إمام عاشور في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية.

وقال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "حسام حسن ليه طلع إمام عاشور؟، لو مكنش بدأ بيه هنقول ماشي هو صح، عشان لسه راجع من إصابة كبيرة لكن تنزله وتطلعه بالشكل ده مينفعش طبعاً".

وأضاف حسن: "حسام حسن وقّع إمام عاشور نفسياً بعد خروجه من المباراة، نزلت مصطفي محمد معملش حاجة نهائي".

وتابع: "المباراة المقبلة مع جنوب أفريقيا يحتاج تشكيلة قوية غير التشكيلة الأولى التي لعبنا بها أمام زيمبابوي، جنوب أفريقيا فريق يختلف تماماً، بيلعب كورة وشكله مميز في الملعب".

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

إمام عاشور حسام حسن منتخب مصر وليد حسن كأس الأمم الأفريقية

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

