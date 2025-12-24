وليد حسن لمصراوي: حسام حسن أثر سلبيا على إمام عاشور لهذا السبب

قبل مباراة اليوم.. من هو يان ديوماندي نجم كوت ديفوار؟

تساءل وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي عن تبديل إمام عاشور في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية.

وقال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "حسام حسن ليه طلع إمام عاشور؟، لو مكنش بدأ بيه هنقول ماشي هو صح، عشان لسه راجع من إصابة كبيرة لكن تنزله وتطلعه بالشكل ده مينفعش طبعاً".

وأضاف حسن: "حسام حسن وقّع إمام عاشور نفسياً بعد خروجه من المباراة، نزلت مصطفي محمد معملش حاجة نهائي".

وتابع: "المباراة المقبلة مع جنوب أفريقيا يحتاج تشكيلة قوية غير التشكيلة الأولى التي لعبنا بها أمام زيمبابوي، جنوب أفريقيا فريق يختلف تماماً، بيلعب كورة وشكله مميز في الملعب".

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.