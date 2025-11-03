حكم قضائي في دعوى مطالبة عفاف شعيب بـ5 ملايين جنيه ضد محمد سامي

كتب– أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي طالبت فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها له بسبّها والتشهير بها أثناء ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وكان دفاع الفنانة عفاف شعيب قد تقدم في وقت سابق بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة المخرج محمد سامي، متهمًا إياه بالإساءة إلى موكلته إعلاميًا.

وسبق أن قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، وإلغاء حكم أول درجة القاضي بتغريمه 5 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في القضية التي اتُّهم فيها بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها أثناء ظهوره في وسائل الإعلام.

