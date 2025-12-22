من هو أيوب الكعبي صاحب هدف منتخب المغرب الثاني؟

"أمي حاسة إني مظلوم والحادثة".. أول تعليق لعمرو زكي عن غيابه الفترة الماضية

عمرو زكي يدافع عن حسام حسن في أول ظهور إعلامي بعد غياب لفترة طويلة

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بعدة فساتين أنيقة.

أحدث ظهور لزوجة محمد عواد

وظهرت حنين بإطلالات جذابة نالت تفاعل وإعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين أشادوا بأناقتها وجمالها، حيث حصدت الصور تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة كبيرة بين جماهير القلعة البيضاء.

وفي سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.