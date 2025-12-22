مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

بـ 15 فستان مختلف.. 22 صورة لأحدث ظهور لزوجة محمد عواد

كتب : مصراوي

01:56 ص 22/12/2025
نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بعدة فساتين أنيقة.

أحدث ظهور لزوجة محمد عواد

وظهرت حنين بإطلالات جذابة نالت تفاعل وإعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين أشادوا بأناقتها وجمالها، حيث حصدت الصور تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة كبيرة بين جماهير القلعة البيضاء.

وفي سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
