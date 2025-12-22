تحدث الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل جديدة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC.

وقال العوضي في لقائه: "الموضوع خلصان من سنتين وما انتهى قد انتهى واسمي لم يذكر بشيء عشان أرد".

وأضاف: "اسمي ذكر عندك بالطيب فأنا رديت بالطيب لكن التأويل اللي اتقال في الحاجات دي أنا راجل كلامي واحد وقولت لا أحترم الرجل اللي بيتكلم في علاقة بعد ما خلصت لأن البيوت كالقبور لا يعرف بداخلها سوى قاطنيها، وأنا مينفعش أغير كلامي لأنه نابع من تربية تربيتها على ايد راجل بإن أي علاقة انتهت مينفعش تذكرها إلا بالطيب إن ذُكرت".

وتابع: "أنا مش متهم عشان أدافع عن نفسي، والطلاق ربنا شرعه فهو مش ظلم، ولا يجوز مني اتكلم عن علاقة سابقة لا تلميحا ولا تلقيحا ولا تجريحا، أي كلمة تتقال هي هتك لعلاقة تحمل قدسية خاصة وهي الزواج، وأنا راجل أكن كل التقدير والاحترام لأي ست دخلت حياتي سواء حبيبة أو صديقة أو خطيبة او زوجة خصوصا الزوجة لأن الزواج علاقة قوية".

واختتم "اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد فانا مقدرش ارد".

احمد العوضي ومسلسل علي كلاي

يواصل أحمد العوضي تصويره مسلسله الجديد "علي كلاي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

