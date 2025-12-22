قضية جديدة.. إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في اتهامه بسب وقذف طليقته

كتب- أحمد عادل:

أخلت جهات التحقيق بالقاهرة سبيل إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بسب وقذف طليقته.

وسبق أن قررت النيابة العامة، مساء السبت، إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سداده نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه، بعد إلقاء القبض عليه داخل فندق بالتجمع على خلفية مشاجرة مع طليقته.

وكشف محمد رشوان، دفاع لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، أن جهات التحقيق تفحص الموقف القانوني لموكله، عقب إلقاء القبض عليه داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع، على خلفية مشاجرة نشبت بينه وبين طليقته.

وأوضح رشوان، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات تتعلق بعدم سداد إبراهيم سعيد نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه، ما أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن جهات التحقيق قررت صرف طليقة اللاعب من سرايا النيابة، مع أخذ تعهد عليها بالحضور لاستكمال التحقيقات عند الطلب.

يُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية كانت قد أصدرت حكمًا بحبس لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد لمدة شهر، في دعوى نفقة مقامة من طليقته، فيما تقدم دفاعه باستئناف على الحكم الصادر ضده.

