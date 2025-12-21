إعلان

حكم رادع ضد سائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسائحة في مقابر الإمام الشافعي

كتب : أحمد عادل

11:02 م 21/12/2025

المتهم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق توكتوك المتهم بالتحرش بسائحة في مقابر الإمام الشافعي بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق "توك توك" وهو يتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بدراجة نارية في محيط مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وأجبرها على دفع مبلغ مالي.

وتوصلت التحريات إلى تحديد المركبة والسائق المقيم بدائرة قسم منشأة ناصر، حيث جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على مركبة "التوك توك".

