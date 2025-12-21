تأجيل محاكمة 11 متهمًا بقضية "خلية داعش التجمع الأول" لـ 1 مارس

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 337 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بداعش التجمع، لجلسة 1 مارس 2026 للاطلاع.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعًا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.

