فيديو المسن وفتاة مترو.. الواقعة الكاملة لتهديد محامية شهيرة

كتب : مصراوي

09:03 م 21/12/2025

المتهم والمحامية

كشفت التحريات ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بإحدى المحاميات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضررها من شخص أرسل صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاح نارى مصحوبة بعبارات تهديد لها، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو استعرضت خلاله رؤيتها تجاه واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نقاش - مقيم بالجيزة) ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحصوله على صورة الشخص حامل السلاح النارى من مواقع التواصل الاجتماعى دون معرفة صاحبها وتوجيهها لها فى إطار ترهيبها لاستيائه من مقطع الفيديو المشار إليه.

فتاة المترو المسن تهدي محامية سلاح

