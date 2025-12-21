إعلان

شريك محل ذهب يشعل السوشيال باتهام ضابط بتعطيل حكم قضائي

كتب : مصراوي

09:36 م 21/12/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مطالبة ناشره بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه، مع الزعم بوجود ضابط شرطة بين المحكوم ضدهم وتدخله لمنع التنفيذ.

تبين بالفحص عدم صحة تلك الادعاءات، وعدم وجود أي تدخل من أي ضابط شرطة في إجراءات تنفيذ الحكم المشار إليه.

أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه شريك بمحل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبمناقشته، أقر بوجود خلافات بينه وبين والدي ضابط شرطة وشخص آخر، شركائه بمحل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة كرموز.

أوضح أنه أقام دعوى قضائية ضد شركائه، وصدر حكم لصالحه بإلزامهم بسداد مبلغ مالي مضافًا إليه الفوائد القانونية.

وباستكمال الفحص، تبين أنه خلال شهر أبريل الماضي تقدم والد الضابط المشار إليه باستشكال على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

وبتاريخ 18 سبتمبر الماضي، صدر قرار قضائي برفض الاستشكال المقدم.

وبتاريخ 11 الجاري، انتقلت قوة من مديرية الأمن بمرافقة معاون التنفيذ القضائي، وتم تنفيذ الحكم القضائي كاملًا وفق الإجراءات القانونية.

أكدت التحريات عدم تدخل الضابط المشار إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو التنفيذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

Capture

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية شريك محل ذهب روج ادعاءات كاذبة السوشيال يتهم ضابطًا تعطيل تنفيذ حكم قضائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية