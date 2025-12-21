شريك محل ذهب يشعل السوشيال باتهام ضابط بتعطيل حكم قضائي

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مطالبة ناشره بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه، مع الزعم بوجود ضابط شرطة بين المحكوم ضدهم وتدخله لمنع التنفيذ.

تبين بالفحص عدم صحة تلك الادعاءات، وعدم وجود أي تدخل من أي ضابط شرطة في إجراءات تنفيذ الحكم المشار إليه.

أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه شريك بمحل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبمناقشته، أقر بوجود خلافات بينه وبين والدي ضابط شرطة وشخص آخر، شركائه بمحل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة كرموز.

أوضح أنه أقام دعوى قضائية ضد شركائه، وصدر حكم لصالحه بإلزامهم بسداد مبلغ مالي مضافًا إليه الفوائد القانونية.

وباستكمال الفحص، تبين أنه خلال شهر أبريل الماضي تقدم والد الضابط المشار إليه باستشكال على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

وبتاريخ 18 سبتمبر الماضي، صدر قرار قضائي برفض الاستشكال المقدم.

وبتاريخ 11 الجاري، انتقلت قوة من مديرية الأمن بمرافقة معاون التنفيذ القضائي، وتم تنفيذ الحكم القضائي كاملًا وفق الإجراءات القانونية.

أكدت التحريات عدم تدخل الضابط المشار إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو التنفيذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.