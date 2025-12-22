25 صورة لمران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا

الكثير من عشاق الكرة الإفريقية يبحثون عن تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية للموسم 2025/26 المقامة بالمغرب.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

ونعرض خلال السطور التالية تردد القناة المغربية كالتالي:

القناة المغربية الرياضية 2 TNT

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية انطلقت يوم الأحد 21 ديسمبر.