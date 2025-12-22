تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية
كتب ـ محمد الميموني:
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
الكثير من عشاق الكرة الإفريقية يبحثون عن تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية للموسم 2025/26 المقامة بالمغرب.
ويواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.
تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية
ونعرض خلال السطور التالية تردد القناة المغربية كالتالي:
القناة المغربية الرياضية 2 TNT
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12683
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 4/3
القناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية انطلقت يوم الأحد 21 ديسمبر.