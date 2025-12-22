مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

12:01 ص 22/12/2025
الكثير من عشاق الكرة الإفريقية يبحثون عن تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية للموسم 2025/26 المقامة بالمغرب.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

ونعرض خلال السطور التالية تردد القناة المغربية كالتالي:

القناة المغربية الرياضية 2 TNT

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية انطلقت يوم الأحد 21 ديسمبر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

