حبس البلوجر "قمر الوكالة" 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس البلوجر المعروفة باسم "قمر الوكالة" ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، وتحديد كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر إلى المحكمة الاقتصادية بعد ثبوت نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء عبر موقع "تيك توك".

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة