التفاصيل الكاملة لـ"خناقة بالخرطوش" في قنا

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة وإصابة شخصين بطلقات خرطوش في محافظة قنا.

وتبين من الفحص أن مركز شرطة قنا تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال شخصين مقيمين بدائرة المركز مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم، وذلك على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهم وبين ثلاثة عاطلين، جميعهم من قاطني الدائرة، بسبب خلافات الجيرة.

وخلال المشاجرة اعتدى الطرف الثاني على الطرف الأول باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش) كانت بحوزة أحدهم، مما أسفر عن إصابة المجني عليهما. وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو الوارد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.