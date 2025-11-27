إعلان

دون إصابات بالأرواح.. الحماية المدنية تُسيطر على حريق في الوايلي

كتب : مصراوي

01:29 ص 27/11/2025

حريق- أرشيفية

كتب- محمد فتحي:

نجحت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في السيطرة على حريق نشب في مخلفات داخل أرض فضاء في منطقة الوايلي.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة، بلاغًا من أحد الأهالي يُفيد بنشوب حريق مخلفات في الوايلي.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، إذ تبين أن الحريق في مخلفات قمامة وأخشاب داخل أرض فضاء.

وتمكن رجال الحماية من محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

