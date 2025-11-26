كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة أثناء سيرها في أحد شوارع المنوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 20 الجاري، تلقى مركز شرطة الباجور بلاغًا من ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز – مصابة بكدمات متفرقة في الوجه، تتهم فيه طالبًا من نفس المنطقة بالتعدي عليها ودفعها أرضًا، ما تسبب في إصابتها، وذلك بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وأضاف البيان أنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.