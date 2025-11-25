قرار جديد من القضاء بشأن 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم"

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بطلائع حسم، لجلسة 8 فبراير المقبل لحضور المتهمين.

وجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، أنهم خلال الفترة من 2015 حتى يناير 2021 داخل مصر تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

كما وُجهت لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح.