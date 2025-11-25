جلسة عاجلة لـ هدير عبدالرازق لنظر طعنها على نص "القيم الأسرية"

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر المقبل، لنظر دعوى هدير عبدالرازق التي تطعن على استخدام عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" في قانون جرائم تقنية المعلومات، معتبرة أنها صياغة فضفاضة تُستخدم في تفسيراته بشكل متشدد.

وتؤكد الدعوى أن النص خالف مبدأ الشرعية واليقين الجنائي بالدستور، وأن إدانة هدير استندت إليه رغم عدم وضوح الركن المادي للجريمة. كما اعتبرت الدعوى أن استمرار العمل بالنص يؤثر على حرية الإبداع وصناع المحتوى.

وأشارت العريضة إلى أن التطبيق العملي للنص سمح بتغوّل أنماط من التشدد الاجتماعي والديني "الوافد"، وهو ما اعتبرته تعارضًا مع التراث الثقافي المصري.