اعتدوا على سيدة ونجلها.. القبض على 9 أشخاص هاجموا منزلًا بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، 9 أشخاص بينهم 5 سيدات؛ لاتهامهم بالاعتداء على سيدة ونجلها بالضرب باستخدام عصى خشبية وإلقاء حجارة على مسكنهم، لخلافات بينهم حول الجيرة الزراعية.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام المتهمين بالتهجم على مسكن المجني عليهما بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكي (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية) وباستدعائه حضرت والدته وقررت بتعذر حضور نجلها لتواجده بعمله خارج المحافظة، وأقرت بتضررها من قيام (4 أشخاص، 5 سيدات – مقيمين بدائرة المركز) بالاعتداء عليها ونجلها بالضرب باستخدام عصى خشبية وإلقاء حجارة على مسكنهم، لخلافات بينهم حول الجيرة الزراعية.

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم، بحوزتهم (2 عصى خشبية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.