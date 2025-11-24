إعلان

فيديو | ربة منزل تسرق محل بالشرقية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

03:07 م 24/11/2025

المتهمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام إحدى السيدات بسرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بمحافظة الشرقية.
وبحسب بيان الوزارة، تبين بعد الفحص أنه لم ترد أي بلاغات حول الواقعة، وتم تحديد المتهمة وضبطها، وهي ربة منزل لها معلومات جنائية وتقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.
وأضاف البيان أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، بينما أكد صاحب المحل – ويقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد – صحة ما ورد بالفيديو.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

ربة منزل تسرق محل

