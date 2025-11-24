"شوفت بنتي وهي بتموت".. والدة "شيماء جمال" تُعلق على مشهد الوفاة في "ورد

أدلى المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصوته صباح اليوم الاثنين، في أول أيام التصويت بالداخل ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد الشناوي، عقب الإدلاء بصوته، حرصه على دعم المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت مظلة من الشفافية والنزاهة.

وأشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المنتدبين للإشراف على العملية الانتخابية، مثمنًا الدور الذي يقومون به لضمان سير الانتخابات بانضباط وانتظام، بما يتيح لكل ناخب الإدلاء بصوته في أجواء ديمقراطية.

يُذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد إقبالًا من الناخبين في مختلف المحافظات، وسط متابعة من الجهات القضائية المشرفة لضمان سير العملية بسلاسة.